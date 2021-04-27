بآيات من سورة “هود”.. تأثر الشيخ المعيقلي أثناء تلاوة خاشعة له من صلاة التراويح بالمسجد الحرام (فيديو)

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بثت الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين، تلاوة خاشعة ومؤثرة للشيخ ماهر المعيقلي من صلاة التراويح ⁧بالمسجد الحرام⁩ ليلة 15 رمضان 1442.

وجاءت التلاوة بصوت شجي ونبرة حزينة تأثر خلالها الشيخ المعيقلي عند وصوله إلى قوله تعالى: (فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۚ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ).

وتلا الشيخ خلال المقطع الآيات الكريمة من (13) إلى (35) من سورة هود.

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Source akhbaar24

