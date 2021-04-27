بآيات من سورة “هود”.. تأثر الشيخ المعيقلي أثناء تلاوة خاشعة له من صلاة التراويح بالمسجد الحرام (فيديو)

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بثت الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين، تلاوة خاشعة ومؤثرة للشيخ ماهر المعيقلي من صلاة التراويح بالمسجد الحرام ليلة 15 رمضان 1442.
وجاءت التلاوة بصوت شجي ونبرة حزينة تأثر خلالها الشيخ المعيقلي عند وصوله إلى قوله تعالى: (فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۚ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ).
وتلا الشيخ خلال المقطع الآيات الكريمة من (13) إلى (35) من سورة هود.
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Source akhbaar24
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