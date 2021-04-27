“كاريلي” يكشف عن شرط تتويج الاتحاد بلقب دوري المحترفين (فيديو)

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كشف المدير الفني للاتحاد، فابيو كاريلي، عن شرط تتويج فريقه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خلال الموسم الجاري (2020-2021).
وقال “كاريلي” في تصريحات صحفية: “إذا تعادل الهلال مع الشباب، في مباراتهما ضد بعضهما البعض يوم 7 مايو المقبل، في الجولة الـ26 من الدوري، ستكون فرصتنا كبيرة للغاية في تحقيق لقب الدوري”.
وتابع “كاريلي”: “سيتبقى لنا 4 مباريات، ولكن كل ما سنفكر فيه هو القتال في هذه المباريات من أجل الوصول إلى هدفنا”.
ويحتل الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب فرق أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 46 نقطة، وبفارق نقطتين عن الهلال والشباب.
Source akhbaar24
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