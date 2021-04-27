“البيئة”: 9 مزايا تدفعك لزيارة غابات السودة

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كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن أهمية غابات السودة والتي تقع غرب مدينة أبها بـ 25 كيلومترا، كأحد أهم أماكن السياحة الطبيعية في المملكة، والتي تستقبل آلاف الزوار سنوياً.
وعددت الوزارة أهم الخصائص التي تتميز بها تلك الغابات، وذلك ضمن الاحتفال باليوم العالمي للغابات، مبينة أنها ترتفع عن سطح البحر بأكثر من 3 آلاف م2، ولا تتعدى درجة حرارتها في الصيف 25 درجة مئوية.
وأوضحت أن أجواءها ربيعية ممطرة، وتتمتع بخصائص بيئية خلابة، وأعلى نسبة أمطار طوال العام، وبها غابات كثيفة من أشجار العرعر، بالإضافة إلى أن بها أرضاً مستوية وحواف منحدرة وانكسارات حادة.
Source akhbaar24
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