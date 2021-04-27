وفاة حسين قرني «عشماوي مصلحة السجون».. نفذ 1070 حكمًا بالإعدام

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توفى فجر اليوم الأحد، حسين قرنى «عشماوى مصلحة السجون»، الذي نفذ 1070 حكم إعدام، وشيعت الجنازة بالدقهلية عصر اليوم، ويقام العزاء بالقاهرة امام قسم الزواية الحمراء غدا الاثنين .

ويعتبر عشماوي أشهر منفذي حكم الإعدام بمصر، وخرج من الخدمة منذ سنوات، وتم الاستعانة به في عدد من الأفلام والمسلسلات لتنفيذ مشاهد الإعدام في الدراما .

وذكر نجل عشماوي لـ«المصري اليوم»: أنه توفى إثر تعرضه لنوبة قلبية بعد عشرين عاما قضاها في تنفيذ القصاص شنقا بمصلحة السجون، وأنه تم تشييع الجثامن في الدقهلية والعزاء سيكون غدا في القاهرة.

وأضاف نجل عشماوي، أن الدفن تم في قرية منية سمنود التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية وقد أدى أشقاء عشماوى وأقاربه صلاة الجنازة عليه عند المقابر، وتم تشييع الجثمان بمقابر العائلة بمنية سمنود.

يذكر أن حسين عشماوى أشهر منفذ أحكام الإعدام، وصل عدد احكام الإعدام إلى 1070 حالة، كأكبر منفذ لعدد حالات إعدام منذ التسعينيات وحتى خروجه على المعاش في 2011.