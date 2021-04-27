شكرا لمتابعة خبر عن ما لا تعرفه عن أول طيار سعودي حلق في سماء المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

استذكرت الهيئة العامة للطيران المدني، الثلاثاء، محطات الطيار "عبدالسلام سرحان" أول طيار سعودي يحلّق في سماء المملكة، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للطيارين.

ونشرت الهيئة صورة الطيار الراحل وأبرز المعلومات عن حياته، موضحة أنه من أوائل رواد الطيران في المملكة.

وأشارت إلى أنه تخرج كطيار عسكري في عام 1920م وتم تعيينه في مصلحة الطيران المدني كخبير في إنشاء المطارات.

وأوضحت أن الطيار الراحل قام بتحديد بعض الأراضي التي خُصصت لعددٍ من مطارات المملكة.