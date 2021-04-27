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نصيحة من "النمر" قبل الانسياق وراء عروض عمليات التجميل وغيرها

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

وجه استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، رسالة بشأن العروض على بعض العمليات الجراحية بالمستشفيات الخاصة.

وقال النمر: "هناك عروض لعمل عمليات معينة في القطاع الطبي الخاص، مفصل، سمنة، تجميل...الخ، ويُحدد لها مبلغ معين".

وأضاف: "يجب أن تتأكد أن ذلك السعر يشمل علاج مضاعفات العملية المحتملة، والفحوصات والأدوية خلال فترة التنويم والمتابعة بعد الخروج حتى تستقر الحالة".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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