شكرا لمتابعة خبر عن نصيحة من "النمر" قبل الانسياق وراء عروض عمليات التجميل وغيرها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

وجه استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، رسالة بشأن العروض على بعض العمليات الجراحية بالمستشفيات الخاصة.

وقال النمر: "هناك عروض لعمل عمليات معينة في القطاع الطبي الخاص، مفصل، سمنة، تجميل...الخ، ويُحدد لها مبلغ معين".

وأضاف: "يجب أن تتأكد أن ذلك السعر يشمل علاج مضاعفات العملية المحتملة، والفحوصات والأدوية خلال فترة التنويم والمتابعة بعد الخروج حتى تستقر الحالة".