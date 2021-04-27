شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. السيطرة على "تمساح" ظهر في مركز الهدية ببريدة وتسلميه للحياة الفطرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بريدة (صدى):

أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم السيطرة على "تمساح" ظهر في مركز الهدية شرق بريدة، وتسليمه للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بمنطقة الرياض.

وقال فرع الوزارة أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول حول وجود تمساح يتجول في مركز الهدية شرق مدينة بريدة بمنطقة القصيم، وبعد الرصد والتحري من الفرق الميدانية للوحدة البيطرية بمدينة بريدة، وبالتعاون مع أحد المواطنين والجهات الأمنية بالمنطقة، تمت السيطرة على التمساح وتحريره وتسليمه للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بمنطقة الرياض.

وأكد، أن نظام البيئة يمنع اقتناء وتربية الحيوانات المفترسة وسيتم التعامل مع المخالفين بالتعاون مع الجهات الامنية حيث إن عقوبة اقتناء وتربية الحيوانات الفطرية المفترسة تصل إلى 10 سنوات سجن وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال حسب ما تم الإعلان عنه مسبقا.