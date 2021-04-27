«القلب بالمدينة».. أول مركز بالشرق الأوسط يحصل على شهادة الاعتماد الأمريكية

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منحت جمعية القلب الأمريكية شهادة التميُّز والاعتماد لمركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة عضو تجمع المدينة المنورة الصحي في معالجة مرضى قصور القلب وفق أعلى المعايير العالمية، كأوّل مركز متخصّص في أمراض القلب يُعتمد على مستوى الشرق الأوسط. وأوضح المدير التنفيذي للمركز الدكتور فريد النزهة أنَّ هذا الاعتماد يأتِي ضمن البرامج المعترف بها عالميًا تحت مظلة جمعية القلب الأمريكية. وأكَّد أنَّ المركز يسعى لتحقيق أعلى معايير الجودة في كافة خدماته، وذلك بفضل الله ثم دعم القيادة الحكيمة للقطاع الصحي بالمملكة، مما مكّن المركز من تحقيق هذا الإنجاز وإنجازات أخرى متتالية يعمل عليها المركز، تتوازى مع التطلعات والطموحات التي تستهدف تقديم خدمة مميزة للمستفيدين. Source ajel





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