“النيابة” توقف مواطناً تباهى بإتلافه الممتلكات العامة وكتابة عبارات مسيئة على الجدران

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أعلنت النيابة العامة إيقاف مواطن لقيامه بالاعتداء على الممتلكات العامة مستخدماً عبارات مسيئة، ونشر ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت النيابة أنها باشرت إجراءات التحقيق تجاه المواطن (سلطان ع س غ) لاعتدائه على الممتلكات العامة بإتلافها والكتابة على جدران المباني بعبارات مسيئة ونشر ذلك على وسائل التواصل، المجرّم وفقاً لنظام حماية المرافق العامة.

وأشارت إلى أن المواطن نشر محتويات معلوماتية عبر حسابه تحتوي على صور تعديه على الممتلكات، وكرر ذلك واستمر بمخالفة الأنظمة، وعثر له على عدة سوابق جنائية منها قضايا أخلاقية ماسة بالشرف.

وبيّنت أنه جرى إيقافه لحين استكمال إجراءات التحقيق تجاهه وإحالة الدعوى الجزائية بحقه إلى المحكمة المختصة، كونها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقاً لقرار النائب العام.