شاهد.. ابتسامة عفوية للملك سلمان خلال اجتماع افتراضي.. ومغردون يتفاعلون

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تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وهو يبتسم بعفوية.
وأظهر الفيديو الذي لاقى تفاعلاً كبيراً، الملك سلمان خلال إدارته اجتماع مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، وهو يطالع الشاشة التي يدير منها الاجتماع الافتراضي، قبل أن يبتسم بشكل عفوي.
وعبر متداولو الفيديو عن سعادتهم بعفوية خادم الحرمين، سائلين الله تعالى أن يديم ابتسامته ويرزقه الصحة والعافية، فيما وصفها الإعلامي عضوان الأحمري بـ”ابتسامة وطن”.
Source akhbaar24
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