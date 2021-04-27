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ملخص وأهداف مباراة فوز لاتسيو على ميلان في الدوري الإيطالي

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الدوري الاسباني 2020/2021

26 أبريل 2021

الموسم الدوري

إيبار

0 – 1

ريـال سوسيداد

2020/2021

26 أبريل 2021

الموسم الدوري

ليستر سيتي

2 – 1

كريستال بالاس

2020/2021

26 أبريل 2021

الموسم الدوري

دوري أبطال آسيا 2021

26 أبريل 2021

مرحلة المجموعات

النصر السعودي

1 – 2

القوة الجوية

2 – 3

تراكتور سازي

0 – 0

باختاكور طشقند

الوحدة الإماراتي

1 – 0

الدورى السعودى للمحترفين 2020/2021

25 أبريل 2021

الموسم الدوري

التعاون السعودي

3 – 4

الدوري الاسباني 2020/2021

25 أبريل 2021

الموسم الدوري

أتلتيك بيلباو

2 – 1

أتلتيكو مدريد

سيلتا فيغو

2 – 1

الدوري الألماني 2020/2021

25 أبريل 2021

الموسم الدوري

بوروسيا مونشنغلادباخ

5 – 0

أرمينيا بيليفيلت

الدوري الإنجليزي 2020/2021

25 أبريل 2021

الموسم الدوري

أستون فيلا

2 – 2

وست بروميتش ألبيون

ليدز يونايتد

0 – 0

مانشستر يونايتد

وولفرهامبتون

0 – 4

الدوري الإيطالي 2020/2021

25 أبريل 2021

الموسم الدوري

إنتر ميلان

1 – 0

الدوري الفرنسي 2020/2021

25 أبريل 2021

الموسم الدوري

راسينج كلوب دي لانس

2 – 1

كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2020/2021

25 أبريل 2021

النهائي

مانشستر سيتي

1 – 0

توتنهام هوتسبير

الدوري الاسباني 2020/2021

24 أبريل 2021

الموسم الدوري

فالنسيا

1 – 1

ديبورتيفو ألافيس

بلد الوليد

1 – 1

الدوري الألماني 2020/2021

24 أبريل 2021

الموسم الدوري

باير ليفركوزن

3 – 1

آينتراخت فرانكفورت

يونيون برلين

3 – 1

فولفسبورغ

0 – 2

بوروسيا دورتموند

الدوري الإنجليزي 2020/2021

24 أبريل 2021

الموسم الدوري

شيفيلد يونايتد

1 – 0

وست هام يونايتد

0 – 1

1 – 1

نيوكاسل يونايتد

الدوري الإيطالي 2020/2021

24 أبريل 2021

الموسم الدوري

جنوى

2 – 0

سبيزيا كالسيو

الدوري الفرنسي 2020/2021

24 أبريل 2021

الموسم الدوري

ميتز

1 – 3

باريس سان جيرمان

سانت إيتيان

1 – 2

دوري أبطال آسيا 2021

24 أبريل 2021

مرحلة المجموعات

استقلال طهران

2 – 2

استقلال دوشنبه

4 – 1

الهلال السعودي

شباب الأهلى دبي

3 – 1

الأهلي السعودي

2 – 1

الشرطة العراقي

أولسان هيونداي

0 – 0

بي جي باثوم يونايتد

الدوري الألماني 2020/2021

23 أبريل 2021

الموسم الدوري

الدوري الإنجليزي 2020/2021

23 أبريل 2021

الموسم الدوري

الدوري الفرنسي 2020/2021

23 أبريل 2021

الموسم الدوري

دوري أبطال آسيا 2021

23 أبريل 2021

مرحلة المجموعات

النصر السعودي

2 – 0

باختاكور طشقند

1 – 1

تراكتور سازي

1 – 0

الريان

0 – 1

الوحدة الإماراتي

الدوري الاسباني 2020/2021

22 أبريل 2021

الموسم الدوري

ريـال سوسيداد

2 – 1

أتلتيكو مدريد

2 – 0

الدوري الإنجليزي 2020/2021

22 أبريل 2021

الموسم الدوري

ليستر سيتي

3 – 0

وست بروميتش ألبيون

الدوري الإيطالي 2020/2021

22 أبريل 2021

الموسم الدوري

الدوري الاسباني 2020/2021

21 أبريل 2021

الموسم الدوري

ديبورتيفو ألافيس

2 – 1

ريـال بيتيس

0 – 0

أتلتيك بيلباو

الدوري الألماني 2020/2021

21 أبريل 2021

الموسم الدوري

فيردر بريمن

0 – 1

بوروسيا دورتموند

2 – 0

هوفنهايم

3 – 2

بوروسيا مونشنغلادباخ

الدوري الإنجليزي 2020/2021

21 أبريل 2021

الموسم الدوري

أستون فيلا

1 – 2

توتنهام هوتسبير

2 – 1

الدوري الإيطالي 2020/2021

21 أبريل 2021

الموسم الدوري

سبيزيا كالسيو

1 – 1

دوري أبطال آسيا 2021

21 أبريل 2021

مرحلة المجموعات

الشرطة العراقي

0 – 3

الأهلي السعودي

الهلال السعودي

3 – 1

استقلال دوشنبه

أولماليك

2 – 1

شباب الأهلى دبي

الدحيل

4 – 3

استقلال طهران

فيتيل

0 – 0

أولسان هيونداي

الدوري الألماني 2020/2021

20 أبريل 2021

الموسم الدوري

بايرن ميونيخ

2 – 0

باير ليفركوزن

آينتراخت فرانكفورت

2 – 0

أرمينيا بيليفيلت

1 – 0

الدوري الإنجليزي 2020/2021

20 أبريل 2021

الموسم الدوري

الدوري الإيطالي 2020/2021

20 أبريل 2021

الموسم الدوري

هيلاس فيرونا

1 – 2

دوري أبطال آسيا 2021

20 أبريل 2021

مرحلة المجموعات

الشارقة

4 – 1

باختاكور طشقند

فولاد

1 – 1

النصر السعودي

القوة الجوية

0 – 0

الوحدة الإماراتي

3 – 2

الدوري الإنجليزي 2020/2021

19 أبريل 2021

الموسم الدوري

ليدز يونايتد

1 – 1

الدوري الاسباني 2020/2021

18 أبريل 2021

الموسم الدوري

ريـال بيتيس

2 – 2

ديبورتيفو ألافيس

1 – 0

أتلتيكو مدريد

5 – 0

ريـال سوسيداد

1 – 2

الدوري الألماني 2020/2021

18 أبريل 2021

الموسم الدوري

بوروسيا دورتموند

4 – 1

الدوري الإنجليزي 2020/2021

18 أبريل 2021

الموسم الدوري

مانشستر يونايتد

3 – 1

الدوري الإيطالي 2020/2021

18 أبريل 2021

الموسم الدوري

بولونيا

4 – 1

سبيزيا كالسيو

الدوري الفرنسي 2020/2021

18 أبريل 2021

الموسم الدوري

ستاد بريست 29

1 – 1

راسينج كلوب دي لانس

نيم أولمبيك

1 – 1

باريس سان جيرمان

3 – 2

دوري أبطال آسيا 2021

18 أبريل 2021

مرحلة المجموعات

الشرطة العراقي

0 – 3

استقلال طهران

أولماليك

2 – 3

استقلال دوشنبه

شباب الأهلى دبي

0 – 2

الهلال السعودي

الأهلي السعودي

1 – 1

كأس الاتحاد الإنجليزي 2020/2021

18 أبريل 2021

نصف النهائيات

ليستر سيتي

1 – 0

الدورى السعودى للمحترفين 2020/2021

17 أبريل 2021

الموسم الدوري

الوحدة السعودي

0 – 1

الاتفاق السعودي

الدوري الألماني 2020/2021

17 أبريل 2021

الموسم الدوري

باير ليفركوزن

3 – 0

بوروسيا مونشنغلادباخ

4 – 0

آينتراخت فرانكفورت

يونيون برلين

2 – 1

أوجسبورج

0 – 0

أرمينيا بيليفيلت

الدوري الإنجليزي 2020/2021

17 أبريل 2021

الموسم الدوري

وولفرهامبتون

1 – 0

شيفيلد يونايتد

نيوكاسل يونايتد

3 – 2

وست هام يونايتد

الدوري الإيطالي 2020/2021

17 أبريل 2021

الموسم الدوري

الدوري الفرنسي 2020/2021

17 أبريل 2021

الموسم الدوري

دوري أبطال آسيا 2021

17 أبريل 2021

مرحلة المجموعات

النصر السعودي

3 – 1

تراكتور سازي

0 – 0

القوة الجوية

0 – 0

باختاكور طشقند

الوحدة الإماراتي

0 – 0

كأس الاتحاد الإنجليزي 2020/2021

17 أبريل 2021

نصف النهائيات

كأس ملك إسبانيا 2020/2021

17 أبريل 2021

النهائي

أتلتيك بيلباو

0 – 4

الدورى السعودى للمحترفين 2020/2021

16 أبريل 2021

الموسم الدوري

الاتحاد السعودي

0 – 0

الباطن السعودي

القادسية السعودي

0 – 1

الدوري الألماني 2020/2021

16 أبريل 2021

الموسم الدوري

الدوري الإنجليزي 2020/2021

16 أبريل 2021

الموسم الدوري

إيفرتون

2 – 2

توتنهام هوتسبير

ساوثهامبتون

مؤجلة

كريستال بالاس

الدوري الفرنسي 2020/2021

16 أبريل 2021

الموسم الدوري

الدورى السعودى للمحترفين 2020/2021

15 أبريل 2021

الموسم الدوري

أبها السعودي

1 – 0

الدوري الأوروبي 2020/2021

15 أبريل 2021

ربع النهائيات

سلافيا براغ

0 – 4

مانشستر يونايتد

2 – 0

دوري أبطال آسيا 2021

15 أبريل 2021

مرحلة المجموعات

استقلال طهران

5 – 2

الأهلي السعودي

الهلال السعودي

2 – 2

استقلال دوشنبه

0 – 0

شباب الأهلى دبي

الدحيل

2 – 0

الشرطة العراقي

دوري أبطال آسيا 2021

14 أبريل 2021

مرحلة المجموعات

الوحدات

0 – 0

النصر السعودي

باختاكور طشقند

3 – 3

بيرسبوليس

1 – 0

الوحدة الإماراتي

2020/2021

14 أبريل 2021

ربع النهائيات

بوروسيا دورتموند

1 – 2

دوري أبطال آسيا 2021

13 أبريل 2021

تصفيات الدور الرابع

بوهانج ستيليرز

0 – 0

راتشابوري ميتر فول

دوري أبطال أوروبا 2020/2021

13 أبريل 2021

ربع النهائيات

باريس سان جيرمان

0 – 1

الدوري الاسباني 2020/2021

12 أبريل 2021

الموسم الدوري

سيلتا فيغو

3 – 4

الدوري الألماني 2020/2021

12 أبريل 2021

الموسم الدوري

هوفنهايم

0 – 0

باير ليفركوزن

الدوري الإنجليزي 2020/2021

12 أبريل 2021

الموسم الدوري

وست بروميتش ألبيون

3 – 0

الدوري الإيطالي 2020/2021

12 أبريل 2021

الموسم الدوري

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