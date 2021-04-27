ملخص وأهداف مباراة فوز لاتسيو على ميلان في الدوري الإيطالي

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الدوري الاسباني 2020/2021
26 أبريل 2021
الموسم الدوري
إيبار
0 – 1
ريـال سوسيداد
الدوري الإنجليزي 2020/2021
26 أبريل 2021
الموسم الدوري
ليستر سيتي
2 – 1
كريستال بالاس
الدوري الإيطالي 2020/2021
26 أبريل 2021
الموسم الدوري
دوري أبطال آسيا 2021
26 أبريل 2021
مرحلة المجموعات
النصر السعودي
1 – 2
القوة الجوية
2 – 3
تراكتور سازي
0 – 0
باختاكور طشقند
الوحدة الإماراتي
1 – 0
الدورى السعودى للمحترفين 2020/2021
25 أبريل 2021
الموسم الدوري
التعاون السعودي
3 – 4
الدوري الاسباني 2020/2021
25 أبريل 2021
الموسم الدوري
أتلتيك بيلباو
2 – 1
أتلتيكو مدريد
سيلتا فيغو
2 – 1
الدوري الألماني 2020/2021
25 أبريل 2021
الموسم الدوري
بوروسيا مونشنغلادباخ
5 – 0
أرمينيا بيليفيلت
الدوري الإنجليزي 2020/2021
25 أبريل 2021
الموسم الدوري
أستون فيلا
2 – 2
وست بروميتش ألبيون
ليدز يونايتد
0 – 0
مانشستر يونايتد
وولفرهامبتون
0 – 4
الدوري الإيطالي 2020/2021
25 أبريل 2021
الموسم الدوري
إنتر ميلان
1 – 0
الدوري الفرنسي 2020/2021
25 أبريل 2021
الموسم الدوري
راسينج كلوب دي لانس
2 – 1
كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2020/2021
25 أبريل 2021
النهائي
مانشستر سيتي
1 – 0
توتنهام هوتسبير
الدوري الاسباني 2020/2021
24 أبريل 2021
الموسم الدوري
0 – 0
فالنسيا
1 – 1
ديبورتيفو ألافيس
بلد الوليد
1 – 1
الدوري الألماني 2020/2021
24 أبريل 2021
الموسم الدوري
باير ليفركوزن
3 – 1
آينتراخت فرانكفورت
يونيون برلين
3 – 1
فولفسبورغ
0 – 2
بوروسيا دورتموند
الدوري الإنجليزي 2020/2021
24 أبريل 2021
الموسم الدوري
شيفيلد يونايتد
1 – 0
وست هام يونايتد
0 – 1
1 – 1
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإيطالي 2020/2021
24 أبريل 2021
الموسم الدوري
جنوى
2 – 0
سبيزيا كالسيو
الدوري الفرنسي 2020/2021
24 أبريل 2021
الموسم الدوري
ميتز
1 – 3
باريس سان جيرمان
سانت إيتيان
1 – 2
دوري أبطال آسيا 2021
24 أبريل 2021
مرحلة المجموعات
استقلال طهران
2 – 2
استقلال دوشنبه
4 – 1
الهلال السعودي
شباب الأهلى دبي
3 – 1
الأهلي السعودي
2 – 1
الشرطة العراقي
أولسان هيونداي
0 – 0
بي جي باثوم يونايتد
الدوري الألماني 2020/2021
23 أبريل 2021
الموسم الدوري
الدوري الإنجليزي 2020/2021
23 أبريل 2021
الموسم الدوري
الدوري الفرنسي 2020/2021
23 أبريل 2021
الموسم الدوري
دوري أبطال آسيا 2021
23 أبريل 2021
مرحلة المجموعات
النصر السعودي
2 – 0
باختاكور طشقند
1 – 1
تراكتور سازي
1 – 0
الريان
0 – 1
الوحدة الإماراتي
الدوري الاسباني 2020/2021
22 أبريل 2021
الموسم الدوري
ريـال سوسيداد
2 – 1
أتلتيكو مدريد
2 – 0
الدوري الإنجليزي 2020/2021
22 أبريل 2021
الموسم الدوري
ليستر سيتي
3 – 0
وست بروميتش ألبيون
الدوري الإيطالي 2020/2021
22 أبريل 2021
الموسم الدوري
الدوري الاسباني 2020/2021
21 أبريل 2021
الموسم الدوري
ديبورتيفو ألافيس
2 – 1
ريـال بيتيس
0 – 0
أتلتيك بيلباو
الدوري الألماني 2020/2021
21 أبريل 2021
الموسم الدوري
فيردر بريمن
0 – 1
بوروسيا دورتموند
2 – 0
هوفنهايم
3 – 2
بوروسيا مونشنغلادباخ
الدوري الإنجليزي 2020/2021
21 أبريل 2021
الموسم الدوري
أستون فيلا
1 – 2
توتنهام هوتسبير
2 – 1
الدوري الإيطالي 2020/2021
21 أبريل 2021
الموسم الدوري
سبيزيا كالسيو
1 – 1
دوري أبطال آسيا 2021
21 أبريل 2021
مرحلة المجموعات
الشرطة العراقي
0 – 3
الأهلي السعودي
الهلال السعودي
3 – 1
استقلال دوشنبه
أولماليك
2 – 1
شباب الأهلى دبي
الدحيل
4 – 3
استقلال طهران
فيتيل
0 – 0
أولسان هيونداي
الدوري الألماني 2020/2021
20 أبريل 2021
الموسم الدوري
بايرن ميونيخ
2 – 0
باير ليفركوزن
آينتراخت فرانكفورت
2 – 0
أرمينيا بيليفيلت
1 – 0
الدوري الإنجليزي 2020/2021
20 أبريل 2021
الموسم الدوري
الدوري الإيطالي 2020/2021
20 أبريل 2021
الموسم الدوري
هيلاس فيرونا
1 – 2
دوري أبطال آسيا 2021
20 أبريل 2021
مرحلة المجموعات
الشارقة
4 – 1
باختاكور طشقند
فولاد
1 – 1
النصر السعودي
القوة الجوية
0 – 0
الوحدة الإماراتي
3 – 2
الدوري الإنجليزي 2020/2021
19 أبريل 2021
الموسم الدوري
ليدز يونايتد
1 – 1
الدوري الاسباني 2020/2021
18 أبريل 2021
الموسم الدوري
ريـال بيتيس
2 – 2
ديبورتيفو ألافيس
1 – 0
أتلتيكو مدريد
5 – 0
ريـال سوسيداد
1 – 2
الدوري الألماني 2020/2021
18 أبريل 2021
الموسم الدوري
بوروسيا دورتموند
4 – 1
الدوري الإنجليزي 2020/2021
18 أبريل 2021
الموسم الدوري
مانشستر يونايتد
3 – 1
الدوري الإيطالي 2020/2021
18 أبريل 2021
الموسم الدوري
بولونيا
4 – 1
سبيزيا كالسيو
الدوري الفرنسي 2020/2021
18 أبريل 2021
الموسم الدوري
ستاد بريست 29
1 – 1
راسينج كلوب دي لانس
نيم أولمبيك
1 – 1
باريس سان جيرمان
3 – 2
دوري أبطال آسيا 2021
18 أبريل 2021
مرحلة المجموعات
الشرطة العراقي
0 – 3
استقلال طهران
أولماليك
2 – 3
استقلال دوشنبه
شباب الأهلى دبي
0 – 2
الهلال السعودي
الأهلي السعودي
1 – 1
كأس الاتحاد الإنجليزي 2020/2021
18 أبريل 2021
نصف النهائيات
ليستر سيتي
1 – 0
الدورى السعودى للمحترفين 2020/2021
17 أبريل 2021
الموسم الدوري
الوحدة السعودي
0 – 1
الاتفاق السعودي
الدوري الألماني 2020/2021
17 أبريل 2021
الموسم الدوري
باير ليفركوزن
3 – 0
بوروسيا مونشنغلادباخ
4 – 0
آينتراخت فرانكفورت
يونيون برلين
2 – 1
أوجسبورج
0 – 0
أرمينيا بيليفيلت
الدوري الإنجليزي 2020/2021
17 أبريل 2021
الموسم الدوري
وولفرهامبتون
1 – 0
شيفيلد يونايتد
نيوكاسل يونايتد
3 – 2
وست هام يونايتد
الدوري الإيطالي 2020/2021
17 أبريل 2021
الموسم الدوري
الدوري الفرنسي 2020/2021
17 أبريل 2021
الموسم الدوري
دوري أبطال آسيا 2021
17 أبريل 2021
مرحلة المجموعات
النصر السعودي
3 – 1
تراكتور سازي
0 – 0
القوة الجوية
0 – 0
باختاكور طشقند
الوحدة الإماراتي
0 – 0
كأس الاتحاد الإنجليزي 2020/2021
17 أبريل 2021
نصف النهائيات
كأس ملك إسبانيا 2020/2021
17 أبريل 2021
النهائي
أتلتيك بيلباو
0 – 4
الدورى السعودى للمحترفين 2020/2021
16 أبريل 2021
الموسم الدوري
الاتحاد السعودي
0 – 0
الباطن السعودي
القادسية السعودي
0 – 1
الدوري الألماني 2020/2021
16 أبريل 2021
الموسم الدوري
الدوري الإنجليزي 2020/2021
16 أبريل 2021
الموسم الدوري
إيفرتون
2 – 2
توتنهام هوتسبير
ساوثهامبتون
مؤجلة
كريستال بالاس
الدوري الفرنسي 2020/2021
16 أبريل 2021
الموسم الدوري
الدورى السعودى للمحترفين 2020/2021
15 أبريل 2021
الموسم الدوري
أبها السعودي
1 – 0
الدوري الأوروبي 2020/2021
15 أبريل 2021
ربع النهائيات
سلافيا براغ
0 – 4
مانشستر يونايتد
2 – 0
دوري أبطال آسيا 2021
15 أبريل 2021
مرحلة المجموعات
استقلال طهران
5 – 2
الأهلي السعودي
الهلال السعودي
2 – 2
استقلال دوشنبه
0 – 0
شباب الأهلى دبي
الدحيل
2 – 0
الشرطة العراقي
دوري أبطال آسيا 2021
14 أبريل 2021
مرحلة المجموعات
الوحدات
0 – 0
النصر السعودي
باختاكور طشقند
3 – 3
بيرسبوليس
1 – 0
الوحدة الإماراتي
دوري أبطال أوروبا 2020/2021
14 أبريل 2021
ربع النهائيات
بوروسيا دورتموند
1 – 2
دوري أبطال آسيا 2021
13 أبريل 2021
تصفيات الدور الرابع
بوهانج ستيليرز
0 – 0
راتشابوري ميتر فول
دوري أبطال أوروبا 2020/2021
13 أبريل 2021
ربع النهائيات
باريس سان جيرمان
0 – 1
الدوري الاسباني 2020/2021
12 أبريل 2021
الموسم الدوري
سيلتا فيغو
3 – 4
الدوري الألماني 2020/2021
12 أبريل 2021
الموسم الدوري
هوفنهايم
0 – 0
باير ليفركوزن
الدوري الإنجليزي 2020/2021
12 أبريل 2021
الموسم الدوري
وست بروميتش ألبيون
3 – 0
الدوري الإيطالي 2020/2021
12 أبريل 2021
الموسم الدوري
كانت هذه تفاصيل خبر ملخص وأهداف مباراة فوز لاتسيو على ميلان في الدوري الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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