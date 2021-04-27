ملخص وأهداف مباراة فوز لاتسيو على ميلان في الدوري الإيطالي

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الدوري الاسباني 2020/2021 26 أبريل 2021 الموسم الدوري إيبار 0 – 1 ريـال سوسيداد الدوري الإنجليزي 2020/2021 26 أبريل 2021 الموسم الدوري ليستر سيتي 2 – 1 كريستال بالاس الدوري الإيطالي 2020/2021 26 أبريل 2021 الموسم الدوري دوري أبطال آسيا 2021 26 أبريل 2021 مرحلة المجموعات النصر السعودي 1 – 2 القوة الجوية 2 – 3 تراكتور سازي 0 – 0 باختاكور طشقند الوحدة الإماراتي 1 – 0 الدورى السعودى للمحترفين 2020/2021 25 أبريل 2021 الموسم الدوري التعاون السعودي 3 – 4 الدوري الاسباني 2020/2021 25 أبريل 2021 الموسم الدوري أتلتيك بيلباو 2 – 1 أتلتيكو مدريد سيلتا فيغو 2 – 1 الدوري الألماني 2020/2021 25 أبريل 2021 الموسم الدوري بوروسيا مونشنغلادباخ 5 – 0 أرمينيا بيليفيلت الدوري الإنجليزي 2020/2021 25 أبريل 2021 الموسم الدوري أستون فيلا 2 – 2 وست بروميتش ألبيون ليدز يونايتد 0 – 0 مانشستر يونايتد وولفرهامبتون 0 – 4 الدوري الإيطالي 2020/2021 25 أبريل 2021 الموسم الدوري إنتر ميلان 1 – 0 الدوري الفرنسي 2020/2021 25 أبريل 2021 الموسم الدوري راسينج كلوب دي لانس 2 – 1 كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2020/2021 25 أبريل 2021 النهائي مانشستر سيتي 1 – 0 توتنهام هوتسبير الدوري الاسباني 2020/2021 24 أبريل 2021 الموسم الدوري ريال مدريد 0 – 0 فالنسيا 1 – 1 ديبورتيفو ألافيس بلد الوليد 1 – 1 الدوري الألماني 2020/2021 24 أبريل 2021 الموسم الدوري باير ليفركوزن 3 – 1 آينتراخت فرانكفورت يونيون برلين 3 – 1 فولفسبورغ 0 – 2 بوروسيا دورتموند الدوري الإنجليزي 2020/2021 24 أبريل 2021 الموسم الدوري شيفيلد يونايتد 1 – 0 وست هام يونايتد 0 – 1 ليفربول 1 – 1 نيوكاسل يونايتد الدوري الإيطالي 2020/2021 24 أبريل 2021 الموسم الدوري جنوى 2 – 0 سبيزيا كالسيو الدوري الفرنسي 2020/2021 24 أبريل 2021 الموسم الدوري ميتز 1 – 3 باريس سان جيرمان سانت إيتيان 1 – 2 دوري أبطال آسيا 2021 24 أبريل 2021 مرحلة المجموعات استقلال طهران 2 – 2 استقلال دوشنبه 4 – 1 الهلال السعودي شباب الأهلى دبي 3 – 1 الأهلي السعودي 2 – 1 الشرطة العراقي أولسان هيونداي 0 – 0 بي جي باثوم يونايتد الدوري الألماني 2020/2021 23 أبريل 2021 الموسم الدوري الدوري الإنجليزي 2020/2021 23 أبريل 2021 الموسم الدوري الدوري الفرنسي 2020/2021 23 أبريل 2021 الموسم الدوري دوري أبطال آسيا 2021 23 أبريل 2021 مرحلة المجموعات النصر السعودي 2 – 0 باختاكور طشقند 1 – 1 تراكتور سازي 1 – 0 الريان 0 – 1 الوحدة الإماراتي الدوري الاسباني 2020/2021 22 أبريل 2021 الموسم الدوري ريـال سوسيداد 2 – 1 أتلتيكو مدريد 2 – 0 الدوري الإنجليزي 2020/2021 22 أبريل 2021 الموسم الدوري ليستر سيتي 3 – 0 وست بروميتش ألبيون الدوري الإيطالي 2020/2021 22 أبريل 2021 الموسم الدوري الدوري الاسباني 2020/2021 21 أبريل 2021 الموسم الدوري ديبورتيفو ألافيس 2 – 1 ريـال بيتيس 0 – 0 أتلتيك بيلباو الدوري الألماني 2020/2021 21 أبريل 2021 الموسم الدوري فيردر بريمن 0 – 1 بوروسيا دورتموند 2 – 0 هوفنهايم 3 – 2 بوروسيا مونشنغلادباخ الدوري الإنجليزي 2020/2021 21 أبريل 2021 الموسم الدوري أستون فيلا 1 – 2 توتنهام هوتسبير 2 – 1 الدوري الإيطالي 2020/2021 21 أبريل 2021 الموسم الدوري سبيزيا كالسيو 1 – 1 دوري أبطال آسيا 2021 21 أبريل 2021 مرحلة المجموعات الشرطة العراقي 0 – 3 الأهلي السعودي الهلال السعودي 3 – 1 استقلال دوشنبه أولماليك 2 – 1 شباب الأهلى دبي الدحيل 4 – 3 استقلال طهران فيتيل 0 – 0 أولسان هيونداي الدوري الألماني 2020/2021 20 أبريل 2021 الموسم الدوري بايرن ميونيخ 2 – 0 باير ليفركوزن آينتراخت فرانكفورت 2 – 0 أرمينيا بيليفيلت 1 – 0 الدوري الإنجليزي 2020/2021 20 أبريل 2021 الموسم الدوري الدوري الإيطالي 2020/2021 20 أبريل 2021 الموسم الدوري هيلاس فيرونا 1 – 2 دوري أبطال آسيا 2021 20 أبريل 2021 مرحلة المجموعات الشارقة 4 – 1 باختاكور طشقند فولاد 1 – 1 النصر السعودي القوة الجوية 0 – 0 الوحدة الإماراتي 3 – 2 الدوري الإنجليزي 2020/2021 19 أبريل 2021 الموسم الدوري ليدز يونايتد 1 – 1 الدوري الاسباني 2020/2021 18 أبريل 2021 الموسم الدوري ريـال بيتيس 2 – 2 ديبورتيفو ألافيس 1 – 0 أتلتيكو مدريد 5 – 0 ريـال سوسيداد 1 – 2 الدوري الألماني 2020/2021 18 أبريل 2021 الموسم الدوري بوروسيا دورتموند 4 – 1 الدوري الإنجليزي 2020/2021 18 أبريل 2021 الموسم الدوري مانشستر يونايتد 3 – 1 الدوري الإيطالي 2020/2021 18 أبريل 2021 الموسم الدوري بولونيا 4 – 1 سبيزيا كالسيو الدوري الفرنسي 2020/2021 18 أبريل 2021 الموسم الدوري ستاد بريست 29 1 – 1 راسينج كلوب دي لانس نيم أولمبيك 1 – 1 باريس سان جيرمان 3 – 2 دوري أبطال آسيا 2021 18 أبريل 2021 مرحلة المجموعات الشرطة العراقي 0 – 3 استقلال طهران أولماليك 2 – 3 استقلال دوشنبه شباب الأهلى دبي 0 – 2 الهلال السعودي الأهلي السعودي 1 – 1 كأس الاتحاد الإنجليزي 2020/2021 18 أبريل 2021 نصف النهائيات ليستر سيتي 1 – 0 الدورى السعودى للمحترفين 2020/2021 17 أبريل 2021 الموسم الدوري الوحدة السعودي 0 – 1 الاتفاق السعودي الدوري الألماني 2020/2021 17 أبريل 2021 الموسم الدوري باير ليفركوزن 3 – 0 بوروسيا مونشنغلادباخ 4 – 0 آينتراخت فرانكفورت يونيون برلين 2 – 1 أوجسبورج 0 – 0 أرمينيا بيليفيلت الدوري الإنجليزي 2020/2021 17 أبريل 2021 الموسم الدوري وولفرهامبتون 1 – 0 شيفيلد يونايتد نيوكاسل يونايتد 3 – 2 وست هام يونايتد الدوري الإيطالي 2020/2021 17 أبريل 2021 الموسم الدوري الدوري الفرنسي 2020/2021 17 أبريل 2021 الموسم الدوري دوري أبطال آسيا 2021 17 أبريل 2021 مرحلة المجموعات النصر السعودي 3 – 1 تراكتور سازي 0 – 0 القوة الجوية 0 – 0 باختاكور طشقند الوحدة الإماراتي 0 – 0 كأس الاتحاد الإنجليزي 2020/2021 17 أبريل 2021 نصف النهائيات كأس ملك إسبانيا 2020/2021 17 أبريل 2021 النهائي أتلتيك بيلباو 0 – 4 الدورى السعودى للمحترفين 2020/2021 16 أبريل 2021 الموسم الدوري الاتحاد السعودي 0 – 0 الباطن السعودي القادسية السعودي 0 – 1 الدوري الألماني 2020/2021 16 أبريل 2021 الموسم الدوري الدوري الإنجليزي 2020/2021 16 أبريل 2021 الموسم الدوري إيفرتون 2 – 2 توتنهام هوتسبير ساوثهامبتون مؤجلة كريستال بالاس الدوري الفرنسي 2020/2021 16 أبريل 2021 الموسم الدوري الدورى السعودى للمحترفين 2020/2021 15 أبريل 2021 الموسم الدوري أبها السعودي 1 – 0 الدوري الأوروبي 2020/2021 15 أبريل 2021 ربع النهائيات سلافيا براغ 0 – 4 مانشستر يونايتد 2 – 0 دوري أبطال آسيا 2021 15 أبريل 2021 مرحلة المجموعات استقلال طهران 5 – 2 الأهلي السعودي الهلال السعودي 2 – 2 استقلال دوشنبه 0 – 0 شباب الأهلى دبي الدحيل 2 – 0 الشرطة العراقي دوري أبطال آسيا 2021 14 أبريل 2021 مرحلة المجموعات الوحدات 0 – 0 النصر السعودي باختاكور طشقند 3 – 3 بيرسبوليس 1 – 0 الوحدة الإماراتي دوري أبطال أوروبا 2020/2021 14 أبريل 2021 ربع النهائيات بوروسيا دورتموند 1 – 2 دوري أبطال آسيا 2021 13 أبريل 2021 تصفيات الدور الرابع بوهانج ستيليرز 0 – 0 راتشابوري ميتر فول دوري أبطال أوروبا 2020/2021 13 أبريل 2021 ربع النهائيات باريس سان جيرمان 0 – 1 الدوري الاسباني 2020/2021 12 أبريل 2021 الموسم الدوري سيلتا فيغو 3 – 4 الدوري الألماني 2020/2021 12 أبريل 2021 الموسم الدوري هوفنهايم 0 – 0 باير ليفركوزن الدوري الإنجليزي 2020/2021 12 أبريل 2021 الموسم الدوري وست بروميتش ألبيون 3 – 0 الدوري الإيطالي 2020/2021 12 أبريل 2021 الموسم الدوري

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