“الصحة”: لقاح “كورونا” لا يؤثر على نتيجة المسحة

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أكدت وزارة الصحة أن أخذ لقاح كورونا لا يؤثر على نتيجة المسحة، ولا يعني أن تظهر نتيجة العينة إيجابية.

تأكيد الوزارة جاء رداً على استفسار من أحد المغردين؛ حيث أفاد بأنه تلقى لقاح فايزر قبل 6 أيام، وهل ستظهر نتيجة فحص كورونا إيجابية بسبب اللقاح؟

وأوضحت أن اللقاح لا يجعل نتيجة المسحة إيجابية، وقد تكون النتيجة إيجابية؛ بسبب أن الأجسام المضادة إيجابية إذا تم فحصها.