انتحار مواطن أطلق النار على نفسه بمكة.. وذووه: كان يعاني من اعتلالات نفسية

أقدم، مساء أمس الاثنين، مواطن عمره 24 عامًا، على الانتحار عقب أن أرسل رسالةً من جوّاله إلى ذويه، ثمّ أطلق على نفسه طلقة قاتلة أصابته بمنطقة الرأس من مسدس ربع نوع "جلوك" كان بحوزته.

وتشير التفاصيل، تلقّت غرفة العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة 911 بلاغًا من شقيق المنتحر، يؤكد من خلاله بأن شقيقة "نتحفظ على هويته" قد أرسل رسالة من جواله في تمام الساعة التاسعة مساء الاثنين، مضمونها "اقروا على الفاتحة وادعوا لي بالرحمة " وأرسل معها الموقع "الوكيشن" بمشعر عرفات.

وباشرت البلاغ كافة الجهات الأمنية المختصة بالعاصمة المقدسة، وعند الوصول للموقع شوهد المنتحر ملقى على الأرض وبجواره المسدس أداة الجريمة وتمّ نقل الجثة إلى ثلاجة الوفيات وتمّ طلب إخضاعها للكشف من قبل الطب الشرعي.

ويتولى مركز شرطة العزيزية والنيابة العامة ملف التحقيق بالقضية بحكم الاختصاص.

وكشفت مصادر "عاجل" أنَّ المنتحر يعاني من اعتلالات نفسية حسب إفادة ذويه.