الهلال الأحمر بالرياض: 230 ألف مكالمة بالربع الأول من 2021م

تلقّت غرفة العمليات بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض 231994 مكالمة خلال الربع الأول من عام 2021م تم مباشرة 51893 بلاغًا، و457 بلاغًا عبر تطبيق أسعفني التابع للهيئة.

وبلغ عدد الحالات التي تم مباشرتها خلال الربع الأول أكثر من 48190 حالة منها 35679 حالة مرضية و12556 حادثًا، حيث نقلت الفرق الإسعافية المباشرة خلال هذه الفترة 22370 حالة للمستشفيات والمراكز القريبة من الحالة أو التي تتناسب مع نوع الإصابة والمرض للحالة المنقولة فيما تمَّ معالجة 24745 حالة في الموقع ولا تستدعي النقل للمستشفى أو رفض الحالة أو ذويه للنقل، وبلغ إجمالي الوفيات 1075 وفاة.

وقد بلغ زمن الاستجابة من تلقي البلاغ حتى وصول الفرق الإسعافية للموقع 00.12.39 ، وتسعى الهيئة للوصول لزمن استجابة أقل من خلال تعاون قائدي المركبات مع سيارات الإسعاف بفتح المجال لهم أثناء مباشرة الحالات وعدم التجمهر، الذي من شأنه إعاقة عمل الفرق وتأخر الوصول إضافة إلى عدم ملاحقة سيارات الإسعاف أثناء النقل والمباشرة للحالات الإسعافية الطارئة.