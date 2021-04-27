البيئة: السيطرة على تمساح يتجوّل في مركز الهدية بالقصيم.. وسيتم محاسبة المخالفين

أعلنت وزارة البيئة السيطرة على التمساح الذي ظهر خلال فيديو يتجول في مركز الهدية شرق مدينة بريدة بمنطقة القصيم، مشيرة إلى أنَّه تمَّ تحريزه وتسليمه للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بمنطقة الرياض.

وقالت، إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول حول وجود تمساح يتجول في مركز الهدية شرق مدينة بريدة بمنطقة القصيم وبعد الرصد والتحرّي من الفرق الميدانية للوحدة البيطرية بمدينة بريدة التابعة لفرع الوزارة بمنطقة القصيم وبالتعاون مع أحد المواطنين والجهات الأمنية بمنطقة القصيم تمَّت السيطرة على التمساح وتحريزه وتسليمه للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بمنطقة الرياض.

وذكرت أنَّ نظام البيئة يمنع اقتناء وتربية الحيوانات المفترسة، مؤكدة أنَّه سيتم التعامل مع المخالفين بالتعاون مع الجهات الأمنية، حيث أن عقوبة اقتناء وتربية الحيوانات الفطرية المفترسة تصل إلى 10 سنوات سجن وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال حسب ما تم الإعلان عنه مؤخرًا.