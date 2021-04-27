شكرا لقرائتكم خبر عن مملكة الإنسانية..«خير وعطاء» متواصل للشعب اللبناني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لم يتوقف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يومًا عن تقديم يد العون والمساعدة لأبناء الشعب اللبناني، دون انتظار مناسبة أو توقيت لمواصلة أعماله الإغاثية طوال أيام السنة.

ويخصص المركز في شهر رمضان المبارك عدة مشاريع إنسانية هدفها الأساسي إضفاء الأمن والاستقرار على قلوب ونفوس العائلات ذات الدخل المحدود، أو تحت خط الفقر بشتى الوسائل، سواء من خلال توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر اللبنانية المتعففة واللاجئين السوريين والفلسطينيين، في مختلف المناطق اللبنانية التي بلغت مئات الآلاف، أو من خلال تنفيذ إعادة تأهيل المنازل ومشاريع أخرى لا تعد ولا تحصى، في إطار الدعم الإنساني المقدم من المملكة العربية السعودية إلى الدول الشقيقة والصديقة.

ورصدت ”الخليج 365” بالصور، فرق توزيع المساعدات، وأوضحت مصادر مطلعة أن المركز بصدد إطلاق مشاريع إنسانية جديدة بعد انتهاء شهر رمضان تلبي احتياجات اللبنانيين.