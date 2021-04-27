شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 16 نشاطا تجاريا مخالفا لتدابير الوقاية بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الفرق الرقابية ببلدية محافظة القطيف 3971 زيارة على المنشآت والمحال التجارية والغذائية وسكن العمالة؛ لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والاشتراطات الصحية، وذلك ضمن مبادرة «رمضان آمن».

وأسفرت الزيارات التي جرت على مدار الـ14 يومًا الماضية عن إغلاق 16 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأكدت بلدية القطيف استمرار تنفيذ الجولات لتعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية والأسواق وسكن العمالة، لضبط المخالفات والحدّ منها، ورفع مستوى الالتزام بمعايير وبرامج الصحة العامة والنظافة، لضمان سلامة الأغذية والحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدة حرصها على تلقي الملاحظات والشكاوى على مدار الساعة، عبر منصة 940 ومختلف قنوات التواصل.

ودعت الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز 940؛ لمعالجتها.