شكرا لقرائتكم خبر عن 958 إصابة بكورونا.. وارتفاع «الحرجة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة، أمس، 958 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل الإجمالي إلى 413174، منها 9657 نشطة و1290 حالة حرجة.

وأوضحت الوزارة أنه جرى تسجيل 1047 حالة تعاف جديدة، ليرتفع الإجمالي بالمملكة إلى 396604.

وبينت أنه جرى تسجيل 13 حالة وفاة، ترفع إجمالي الوفيات في المملكة إلى 6913 حالة.

ودعت الوزارة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ومشددةً في نفس الوقت على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.