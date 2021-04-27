بدء إيداع راتب إبريل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأت البنوك والمصارف، اليوم الثلاثاء، إيداع راتب شهر إبريل، والذي يوافق اليوم الـ15 من شهر رمضان المبارك، لموظفي وموظفات القطاع الحكومي.

موعد الراتب:

ويتم إيداع الراتب في يوم 27 في كل شهر ميلادي، ولكن أحيانًا يوافق يوم 27 من الشهر يوم الجمعة فيكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، ولكن في حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي يليه أي يوم 28 من الشهر الميلادي.



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