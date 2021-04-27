شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. «هيئة المحامين» تكشف الأعضاء الجدد بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة المحامين، عن صدور قرار رئيس مجلس إدارتها الدكتور، وليد بن محمد الصمعاني، بتعيين أعضاء لجان المحامين بالمنطقة الشرقية.

وكشفت الهيئة عن 10 أعضاء بالمنطقة الشرقية، وهم، أنس منصور الزامل، خالد عبد الرحمن آل راكان، خالد عبد اللطيف الصالح، صباح شاهر المري، عادل عبد العزيز الحمام، عبدالله محمد الشمراني، عويضة محسن المنصور، محمد سعيد الصومالي، محمد عبدالله العطية، ووليد صالح القحطاني.

وأكدت أن لجان المحامين تعمل على مساندة الهيئة السعودية للمحامين في إيصال رسالتها إلى المجتمع وتحقيق أهدافها، وتوثيق العلاقة بين المحامين ورجال الأعمال، وفق الأدوار المنوطة بها.