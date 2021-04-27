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بالأسماء.. «هيئة المحامين» تكشف الأعضاء الجدد بالشرقية

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الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة المحامين، عن صدور قرار رئيس مجلس إدارتها الدكتور، وليد بن محمد الصمعاني، بتعيين أعضاء لجان المحامين بالمنطقة الشرقية.

وكشفت الهيئة عن 10 أعضاء بالمنطقة الشرقية، وهم، أنس منصور الزامل، خالد عبد الرحمن آل راكان، خالد عبد اللطيف الصالح، صباح شاهر المري، عادل عبد العزيز الحمام، عبدالله محمد الشمراني، عويضة محسن المنصور، محمد سعيد الصومالي، محمد عبدالله العطية، ووليد صالح القحطاني.

وأكدت أن لجان المحامين تعمل على مساندة الهيئة للمحامين في إيصال رسالتها إلى المجتمع وتحقيق أهدافها، وتوثيق العلاقة بين المحامين ورجال الأعمال، وفق الأدوار المنوطة بها.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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