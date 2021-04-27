شكرا لقرائتكم خبر عن قبول الطالبات بـ«جامعة الملك فهد».. تمكين وتدعيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • خطوة تسهم في تطوير الكفاءات الوطنية

• القبول يبدأ بنسبة 20% ترفع بعد ذلك إلى 40%

يأتي تصريح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بشأن فتح جامعة الملك فهد للبترول والمعادن باب القبول للطالبات في درجة البكالوريوس، في الوقت الذي تحتفل فيه المملكة، قيادةً وشعباً، بالذكرى الخامسة لانطلاق رؤية "المملكة 2030"، ويعد خطوة باتجاه تحقيق عدد من مستهدفات رؤية المملكة، ويؤكد أهمية الجامعة ذات السجل العلمي المميز، والتي تفتح أبوابها للطالبات لأول مرة.

وتسهم هذه الخطوة في تطوير الكفاءات الوطنية، وتمكين المرأة السعودية، ودعم مشاركتها الكاملة في النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة في جميع المجالات، وتوفر المزيد من الفرص النوعية لها.

وقبول الطالبات في الجامعة للعام الدراسي القادم 2021 / 2022م سيكون بنسبة 20 % من المقبولين، وفقاً للإمكانات المتاحة، وفي العام الذي يليه ستستهدف الجامعة رفع نسبة قبول الطالبات إلى 40 %.

وتوفير الجامعة برامج التخصص المبكر عن طريق استحداث أكثر من 34 تخصصا دقيقاً جديداً في مرحلة البكالوريوس، تُركز على متطلبات التقنيات الجديدة والاقتصاد الجديد، وتوفير تخصصات ذات أهمية استراتيجية للمملكة، منها تقنيات الدرونز، وأنظمة الدفاع الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وغيرها.