شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى يوافق على «نظام إدارة النفايات» و«تنمية الإيرادات غير النفطية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس الشورى على ما تضمنه تقرير مقدم من اللجنة المالية، بشأن المبادرات الواردة في العرض المقدم من وزارة الرياضة بعنوان: «فرص تنمية الإيرادات غير النفطية». واتخذ المجلس قراره بعد مناقشة تقرير اللجنة والاستماع إلى ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء ورد اللجنة حيالها.

كما وافق المجلس، أمس، خلال جلسته العادية السادسة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة «عبر الاتصال المرئي»، برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله آل الشيخ، على مشروع نظام إدارة النفايات، وذلك بعد استماعه إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة.

وناقش المجلس تقريرا تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مشروع نظام الأحوال الشخصية، والذي أنهت اللجنة دراسته وقدمت عليه رأيها وتوصيتها بشأنه، وتقريرا تقدمت به اللجنة بشأن التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1441 /1442هـ.

ووافق المجلس على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية كوت ديفوار، الموقع في مدينة أبيدجان بتاريخ 5/2/2021م.

كما وافق على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، الموقع بمدينة كينشاسا يوم الإثنين بتاريخ 1/2/2021م.