شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي رؤساء العراق وإندونيسيا والمجلس الانتقالي التشادي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة إلى رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد الجنرال محمد إدريس ديبي، في وفاة الرئيس إدريس ديبي إتنو.

وقال الملك المفدى: «تلقينا ببالغ الأسى نبأ وفاة الرئيس إدريس ديبي إتنو، وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد وللشعب التشادي أحر التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث خادم الحرمين الشريفين برقية عزاء ومواساة للرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق، في ضحايا الحريق الذي وقع بمستشفى ابن الخطيب في جمهورية العراق. وقال الملك المفدى: «علمنا ببالغ الألم بنبأ حادث وقوع حريق في مستشفى ابن الخطيب في جمهورية العراق، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية العراق الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية العراق من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

وبعث خادم الحرمين الشريفين، برقية عزاء ومواساة إلى رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو، في ضحايا الغواصة التي غرقت قبالة سواحل جزيرة بالي. وقال الملك المفدى: «علمنا بنبأ الغواصة التي غرقت قبالة سواحل جزيرة بالي، وما نتج عنها من وفيات، وإننا إذ نبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظكم وشعب جمهورية إندونيسيا من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، بمناسبة ذكرى يوم الحرية لبلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية سيراليون جوليوس مادا بيون، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية سيراليون الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية توغو، فور إسوزيمنا جناسنجبي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية توغو الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة إلى رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد الجنرال محمد إدريس ديبي، في وفاة الرئيس إدريس ديبي إتنو.

وقال سمو ولي العهد: «بلغني نبأ وفاة الرئيس إدريس ديبي إتنو، وإنني إذ أعرب لكم ولأسرة الفقيد وللشعب التشادي عن أحر التعازي وبالغ المواساة، لأسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث سمو ولي العهد، برقية عزاء ومواساة للرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق، في ضحايا الحريق الذي وقع بمستشفى ابن الخطيب في جمهورية العراق. وقال سمو ولي العهد: «تلقيت نبأ حادث وقوع حريق في مستشفى ابن الخطيب في جمهورية العراق، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلًا الله -تعالى- الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب».

وبعث سمو ولي العهد، برقية عزاء ومواساة إلى رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو، في ضحايا الغواصة التي غرقت قبالة سواحل جزيرة بالي. وقال سمو ولي العهد: «تلقيت نبأ الغواصة التي غرقت قبالة سواحل جزيرة بالي، وما نتج عنها من وفيات، وأعرب لكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلا الله تعالى الرحمة للمتوفين، إنه سميع مجيب».

كما بعث سمو ولي العهد، برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، بمناسبة ذكرى يوم الحرية لبلاده. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد، برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية سيراليون جوليوس مادا بيون، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية سيراليون الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث سمو ولي العهد، برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية توغو، فور إسوزيمنا جناسنجبي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية توغو الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.