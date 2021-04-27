شكرا لقرائتكم خبر عن 70 وحدة سكنية وترميم 200 منزل للأيتام بالباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة «أكناف»، مع مطلع شهر رمضان المبارك، 300 سلة غذائية رمضانية، و262 سلة من التمور، إضافة إلى إيداع مبلغ 420.300 ريال في جميع الحسابات البنكية للمستفيدين من الأيتام، والبالغ عددهم 1500 يتيم ويتيمة.

ومن البرامج، التي تنفذها الجمعية حاليًا المشروع السكني «مَن يؤويني» الهادف إلى بناء 70 وحدة سكنية وترميم 200 منزل للمستفيدين، حيث تم تأمين 4 منازل و11 وحدة سكنية للمستفيدين بالتعاون مع الإسكان بالإضافة إلى تخصيص أراضٍ للبناء مقدّمة من وزارة الإسكان، وكفالة شرف الصحبة السنوية، التي تُصرف للأيتام شهريًا بمبلغ 300 ريال.