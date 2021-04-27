شكرا لقرائتكم خبر عن «الساقو».. طبق خليجي من أصول هندية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشتهر المنطقة الشرقية فقط من بين المناطق في المملكة العربية السعودية بطبق الساقو، والذي تشاركها فيه مجموعة من دول الخليج، مثل البحرين وعمان، وهو من الحلويات المفضلة منذ قديم الزمن عند أهالي المنطقة، ويعتبر من الحلويات التراثية القديمة، التي تضاف إليها النكهات التراثية مثل حبوب الهيل والزعفران.

تختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية بطريقة تزيين طبق حلوى الساقو، والنكهات المضافة إليه، فبعض المحافظات تقوم بتزيينه بأنواع مختلفة من المكسرات لإضافة نكهة مختلفة على طريقة الطهي الأساسية والتي لا تعتمد عليها المحافظات الأخرى وتتركه خاليًا من التزيين، وتكتفي بوضع القليل من الزبدة عليه، للحفاظ على نكهته التقليدية.

وأصل الساقو نوع من الحبوب الهندية المصنوعة من النشويات الموجودة في المركز الإسفنجي أو اللب لأنواع مختلفة من نخيل المناطق المدارية تعرف جميعها باسم موحد هو نخيل الساقو، وينطق في الهند «سابودانا»، وتتميز حبوبه باللون الأبيض، وتضاف عليه بعض الإضافات أثناء الطهي ليتحول إلى سائل أصفر قريب إلى اللزوجة في القوام.

يعتبر الساقو من أنواع النخيل التي تنمو بسرعة فائقة، ويصل ارتفاعها إلى متر ونصف المتر خلال السنة الواحدة، وأكثر ما ينمو في مستنقعات المياه العذبة، وتنتج النخلة الواحدة ما يقارب 150 إلى 300 كيلو جرام من النشا.