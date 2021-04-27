شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية: اجتماع أمراء المناطق استعرض منجزات «رؤية 2030» والان نبدء بالتفاصيل
وكان أصحاب السمو أمراء المناطق عقدوا، أمس، اجتماعهم السنوي الثامن والعشرين، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.
وفي بداية الاجتماع، رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وأصحاب السمو أمراء المناطق أسمى آيات الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، على ما تلقاه وزارة الداخلية وإمارات المناطق ومختلف الجهات الحكومية من دعم مستمر ورعاية كريمة، أسهمت في تحقيق مبادراتها ضمن مستهدفات "رؤية 2030" خلال السنوات الخمس الماضية، وتنفيذ مهامها في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ 19).