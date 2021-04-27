شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية: اجتماع أمراء المناطق استعرض منجزات «رؤية 2030» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، أن اجتماع أمراء المناطق السنوي الـ28، استعرض ما حققته منجزات رؤية 2030 خلال خمس سنوات، مما انعكس على جودة الحياة، وتحقيق بلادنا مرتبة متقدمة في مؤشرات الأمن عالميًّا، وأضاف سموه أن الاجتماع ناقش أيضا تعزيز العمل التكاملي بين قطاعات الوزارة وإمارات المناطق.

وكان أصحاب السمو أمراء المناطق عقدوا، أمس، اجتماعهم السنوي الثامن والعشرين، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وفي بداية الاجتماع، رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وأصحاب السمو أمراء المناطق أسمى آيات الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، على ما تلقاه وزارة الداخلية وإمارات المناطق ومختلف الجهات الحكومية من دعم مستمر ورعاية كريمة، أسهمت في تحقيق مبادراتها ضمن مستهدفات "رؤية 2030" خلال السنوات الخمس الماضية، وتنفيذ مهامها في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ 19).