شكرا لقرائتكم خبر عن «حوادث مميتة».. «بلدي الشرقية» يُنهي أزمة «الكلاب الضالة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المجلس‌ البلدي لأمانة الشرقية، وقوف 4 جهات في المنطقة لحل أزمة الكلاب الضالة، والتي تسببت في عدة حوادث مميتة لعدد من الأطفال والتعدي على البعض الآخر.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي عقد مساء أمس، بحضور رئيس المجلس عبدالهادي الشمري.

ومثل لجنة الخدمات رئيس اللجنة عبد العزيز الخضير، وشركة أرامكو السعودية وأمانة المنطقة الشرقية ومثلها مدير عام صحة البيئة عبد العزيز الشمري، ووزارة البيئة فرع المنطقة الشرقية ومثلها د. محمد الحاجي لوضع حل جذري للانتهاء من أزمة الكلاب الضالة في المنطقة.