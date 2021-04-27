شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 39 مسجدا مؤقتا بـ8 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، 39 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق بعد ثبوت إصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بين صفوف المصلين.

وأعلنت الوزارة أن مجموع ما تم إغلاقه من مساجد خلال 79 يوماً بلغ 862 مسجداً، تم فتح 801 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأوضحت الوزارة أن المساجد المغلقة، أمس، شملت 12 مسجدا في منطقة الرياض، و12 مسجدا في منطقة مكة المكرمة، و5 مساجد في منطقة القصيم، و3 مساجد في منطقة تبوك، و3 مساجد في منطقة الحدود الشمالية، ومسجدين في منطقة عسير، ومسجدا في منطقة الباحة ومسجدا في المنطقة الشرقية.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 19 مسجدا، 5 مساجد في منطقة الرياض، و5 مساجد في منطقة القصيم، و3 مساجد في منطقة مكة المكرمة، ومسجدين في منطقة الحدود الشمالية، ومسجدين في منطقة عسير، ومسجد في منطقة الباحة، ومسجد في المنطقة الشرقية، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.