شكرا لقرائتكم خبر عن 1500 جولة تغلق 10 منشآت بالشرقية في يوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت 1577 جولة رقابية، و5 جولات مشتركة لأمانة المنطقة الشرقية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أمس الأول، عن إغلاق 10 منشآت تجارية مخالفة، ورصد 81 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس، وتطبيق توكلنا.

وقالت الأمانة إنها تلقت عبر مركز البلاغات 940 أمس 27 بلاغا، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ودعت الأمانة المتسوقين إلى تخيُّر الوقت الأقل ازدحاما وتحري التسوق الآمن خلال الشهر المبارك، وإجازة عيد الفطر المبارك، وذلك للمحافظة على صحة وسلامة الجميع في ظل جائحة كورونا.

وأهابت الأمانة بالجميع التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة للاشتراطات وتطبيق الإجراءات الاحترازية في كافة الأسواق والمراكز التجارية والمولات ومنافذ البيع، وذلك من خلال مركز 940.