موجز ”الخليج 365” للسيارات.. أزمة فولكسفاجن وسيارة مازيراتي"الهجينة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

أطلقت شركة مازيراتي الإيطالية سيارتها الهجين الجديدة Levante Hybrid لتصبح أحدث طرازاتها في فئة SUV.

أطلقت شركة بولو بذلتها الجلدية الجديدة FLM Sports والتي توفر أقصى حماية لقائدي الدراجات النارية في حال وقوع حادث.

أجرت شركة فولكسفاجن الألمانية إضافات جديدة على أيقونتها بولو Polo الصغيرة، لتصبح من أوائل السيارات الصغيرة ذاتية القيادة.

قررت شركة فولكسفاجن وقف جزء من إنتاج مصنعها في سلوفاكيا بسبب نقص الرقائق.

