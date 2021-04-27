النيابة تحقق مع مواطن أتلف ممتلكات عامة: له سوابق وقضايا ماسة بالشرف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت النيابة العامة مباشرة إجراءات التحقيق مع متابعات الخليج 365 سلطان ع. س. غ؛ لقيامه بالاعتداء على الممتلكات العامة بإتلافها والكتابة على جدران المباني بعبارات مسيئة، ونشر ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونشره محتويات معلوماتية عبر حسابه تحتوي صور تعديه على الممتلكات العامة والمجرم وفقًا للمادة (أ.6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وتكراره لذات الطرح واستمراره بمخالفة الأنظمة.

سوابق جنائية:

وبحسب النيابة، عثر للمواطن على عدة سوابق جنائية منها قضايا أخلاقية ماسة بالشرف، وتم إيقافه لحين استكمال إجراءات التحقيق تجاهه وإحالة الدعوى الجزائية بحقه إلى المحكمة المختصة؛ كونها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقًا لقرار النائب العام رقم 1 وتاريخ 1/ 1/ 1442هـ.



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