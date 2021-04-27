اخبار السعوديه

إحباط تهريب 2 مليون ريال مخبأة في ديكور مركبة وأمتعة شخصية

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم إحباط تهريب 2 مليون ريال مخبأة في ديكور مركبة وأمتعة شخصية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

إحباط تهريب 2 مليون ريال مخبأة في ديكور مركبة وأمتعة شخصية

بحسب ما ذكرت الجمارك على تويتر

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الجمارك السعودية إحباط محاولتين لتهريب أموال خارج المملكة بأكثر من 2 مليون ريال.

تهريب: 

وقالت الجمارك عبر حسابها الرسمي بموقع تويترن مساء أمس الاثنين: “نجح أبطال الجمارك السعودية في إحباط محاولتي تهريب مبالغ نقدية بلغ مقدارها 2,250,000 ريال سعودي.

داخل الأمتعة: 

أشارت إلى أنه عُثر على الأموال مخبأة بطريقة احترافية داخل ديكور أمامي لمركبة والأخرى في طيات أمتعة شخصية.


شارك الخبر

شارك الخبر




الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا