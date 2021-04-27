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شكرا لقرائتكم إحباط تهريب 2 مليون ريال مخبأة في ديكور مركبة وأمتعة شخصية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27
إحباط تهريب 2 مليون ريال مخبأة في ديكور مركبة وأمتعة شخصية
بحسب ما ذكرت الجمارك السعودية على تويتر
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الجمارك السعودية إحباط محاولتين لتهريب أموال خارج المملكة بأكثر من 2 مليون ريال.
تهريب:
وقالت الجمارك عبر حسابها الرسمي بموقع تويترن مساء أمس الاثنين: “نجح أبطال الجمارك السعودية في إحباط محاولتي تهريب مبالغ نقدية بلغ مقدارها 2,250,000 ريال سعودي.
داخل الأمتعة:
أشارت إلى أنه عُثر على الأموال مخبأة بطريقة احترافية داخل ديكور أمامي لمركبة والأخرى في طيات أمتعة شخصية.
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