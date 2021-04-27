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أمريكا: سنمنح دولًا إضافية 60 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

أمريكا: سنمنح دولًا إضافية 60 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستمنح دولًا إضافية ستين مليون جرعة من لقاح “أسترازينيكا” المضاد لكوفيد، بعدما أثار قرار عدم تصدير هذا اللقاح الانتقادات.

أسترازينيكا: 

وقال آندي سلافيت مستشار البيت الأبيض لمكافحة فيروس : إن “الولايات المتحدة ستمنح 60 مليون جرعة من لقاح “أسترازينيكا” لدول أخرى ما أن تصبح متوفرة”.

ورد على اتهام واشنطن بتخزين جرعات من دون استخدامها قائلًا: “في الوقت الراهن، لم يبقَ متوفرًا إلا عدد قليل جدًّا. لم تتم خسارة كثير من الوقت”.

تحضير الإجراء: 

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن الحكومة الأمريكية لا تزال في طور “التحضير” لهذا الإجراء، واعدة بتقديم تفاصيل عن الجهات التي ستفيد من هذه اللقاحات “في وقت قريب”.

وأضافت: “قبل إرسال جرعات أسترازينيكا انطلاقًا من الولايات المتحدة، ستؤكد وكالة الأدوية الأمريكية أن هذه الجرعات تفي بشروط النوعية”.

وسبق أن أعلنت واشنطن عن اتفاقات لمنح 2,5 مليون جرعة من “أسترازينيكا” للمكسيك، و1,5 مليون جرعة لكندا.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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