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القبض على 4 فلبينيين سرقوا كابلات أحد مستشفيات الجوف

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

القبض على 4 فلبينيين سرقوا كابلات أحد مستشفيات الجوف

تم استكمال كافة الإجراءات الأولية النظامية بحقهم

متابعات الخليج 365 - الجوف

تمكنت ‏شرطة منطقة الجوف من القبض على 4 أشخاص من الجنسية الفلبينية في العقد الثالث والرابع والخامس من العمر وذلك بعد ثبوت تورطهم في سرقة كابلات وأسلاك كهرباء النحاسية من أحد المستشفيات في المنطقة.

إقرار بالجريمة:  

وبحسب سناب الداخلية، أقر المضبوطون بما نُسب إليهم، وتم استكمال كافة الإجراءات الأولية النظامية بحقهم، وأشعرت النيابة العامة اختصاصًا.

 
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