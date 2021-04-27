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شكرا لقرائتكم القبض على 4 فلبينيين سرقوا كابلات أحد مستشفيات الجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27
القبض على 4 فلبينيين سرقوا كابلات أحد مستشفيات الجوف
تم استكمال كافة الإجراءات الأولية النظامية بحقهم
متابعات الخليج 365 - الجوف
تمكنت شرطة منطقة الجوف من القبض على 4 أشخاص من الجنسية الفلبينية في العقد الثالث والرابع والخامس من العمر وذلك بعد ثبوت تورطهم في سرقة كابلات وأسلاك كهرباء النحاسية من أحد المستشفيات في المنطقة.
إقرار بالجريمة:
وبحسب سناب الداخلية، أقر المضبوطون بما نُسب إليهم، وتم استكمال كافة الإجراءات الأولية النظامية بحقهم، وأشعرت النيابة العامة اختصاصًا.
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