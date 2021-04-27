الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

5 معلومات عن عبدالله المديفر قبل إذاعة حواره مع محمد بن سلمان

متابعات الخليج 365 - الرياض

يحاور الإعلامي عبدالله المديفر، مساء اليوم الثلاثاء، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في حوار خاص بمناسبة الذكرى الخامسة لانطلاق رؤية 2030.

من هو المديفر؟

وتقدم “متابعات الخليج 365” 5 معلومات عن الإعلامي المديفر قبل إذاعة حواره مع ولي العهد.

1- المديفر من مواليد سنة 1982.

2- مقدم برامج وإعلامي سعودي وكاتب سابق يعمل في الإنتاج والاستشارات الإعلامية والحوارات التلفزيونية.

3- يقدم حاليًّا برامج على قناة روتانا خليجية، وسابقًا كان يقدم برنامجًا على قناة إم بي سي، كما أنه كان كاتبًا في جريدة اليوم.

4- بدأ عبدالله المديفر أول ظهور إعلامي له في فيلم درامي “اليتيم عماد” الذي قدمته تسجيلات أحد آنذاك الذي قد عمل فيها بقسم إدارة الإنتاج ثم التسويق قبل أن ينتقل منها عام 2004.

5- برز المديفر في الحوارات المباشرة مع الشخصيات ذات التأثير في الرأي العام السعودي والخليجي في برامج متعددة منها: (نبض الكلام على شاشة إم بي سي في رمضان 2011- في الصميم في رمضان على قناتي الرسالة وروتانا خليجية- لقاء الجمعة كل جمعة على قناتي الرسالة وروتانا خليجية- في الصورة على شاشة روتانا خليجية 2018/ 2019- الليوان على شاشة روتانا خليجية).

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