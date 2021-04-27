السيطرة على تمساح تجول في بريدة وأرعب الأهالي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

متابعات الخليج 365 - القصيم

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السيطرة على تمساح ظهر في مقطع فيديو يتجول في مركز الهدية شرق مدينة بريدة بمنطقة القصيم.

تحريز التمساح:

وأكدت الوزارة أنه تم تحريز التمساح وتسليمه للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بمنطقة الرياض.

غرامة:

وشددت على أن نظام البيئة يمنع اقتناء وتربية الحيوانات المفترسة، وأنه سيتم التعامل مع المخالفين بالتعاون مع الجهات الأمنية، حيث إن عقوبة اقتناء وتربية الحيوانات الفطرية المفترسة تصل إلى 10 سنوات سجن وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال، حسب ما تم الإعلان عنه مؤخرًا.

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