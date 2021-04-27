الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

ضبط محل عطارة يسوق مستحضرات غير مرخصة في عسير

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

ضبطت أمانة منطقة عسير، ممثلة بإدارة الرقابة المسائية، أحد محلات العطارة يقوم بتسويق مستحضرات وأعشاب وأدوية طبية غير مرخصة ومزاولة نشاط مخالف للترخيص.

مخالفات:

وأوضحت الأمانة أن المراقبين وأثناء عملهم في تعقب المحلات التجارية والمنشآت الصحية تمكنوا من ضبط أحد محلات العطارة المخالفة للاشتراطات والأنظمة المعمول بها، حيث تنوعت المضبوطات ما بين مستحضرات طبية وتجميلية ومنتجات أخرى منتهية الصلاحية، وتقدر جميع المضبوطات بأكثر من 48 صنفًا بكميات كبيرة.

وتم تسليم المستحضرات المضبوطة من قبل الأمانة إلى هيئة الغذاء والدواء بحكم الاختصاص واستكمال الإجراءات النظامية.



شارك الخبر