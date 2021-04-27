السعودية | أحدها "هوليوودي".. العلا السعودية وجهة لتصوير الأفلام

شكرا لقرائتكم أحدها "هوليوودي".. العلا السعودية وجهة لتصوير الأفلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا إطلاق إدارة "فيلم العلا" في خطوة لدعم وتسهيل تصوير الأفلام في العلا ضمن استراتيجيتها لتعزيز المحافظة كوجهة سياحية وأكبر متحف حي في العالم.

وقالت الهيئة الملكية في بيان صحافي الاثنين إن إدارة "فيلم العلا" فرصة لاكتشاف مواقع التصوير الخلابة لصناع الأفلام وسط طبيعة العلا، وآثارها التاريخية، مضيفة أن الإدارة تقدم الدعم لإتمام الموافقات المطلوبة، وتسهيل الإجراءات والتصاريح اللازمة، وتقديم الدعم اللوجيستي اللازم.

كما أكدت أن العديد من المنتجين العالميين أبدوا اهتمامهم باكتشاف محافظة العلا كوجهة لتصوير أفلامهم، وتم تصوير فيلم من إنتاج "هوليوود" سيعلن عنه قريباً، بالإضافة لتصوير فيلمين سعوديين قريباً في العلا، هما "بين الرمال" و"نورة"، بإخراج وإنتاج سعوديين.

دعم وتحفيز الإنتاجات المحلية

إلى ذلك ستركز الإدارة الجديدة على دعم وتحفيز الإنتاجات المحلية من خلال العمل مع عدة جهات حكومية مهتمة بتصوير وإنتاج الأفلام في العلا، حيث يعد ذلك جزءاً من سعي الهيئة للمساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030، من خلال دعم المواهب الوطنية في قطاع صناعة الأفلام، والمساهمة في تحسين بيئتها ورفع معاييرها نحو مستويات أكثر تقدماً.

ولفتت الهيئة إلى أن تطوير العلا كوجهة لتصوير الأفلام يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الشاملة للهيئة الملكية للمحافظة في تنويع الاقتصاد، مما سينعكس إيجابياً على التعريف بالعلا كوجهة سياحية وثقافية عالمية، وسيحقق أثراً اقتصادياً على أهالي وسكان المحافظة في قطاع الخدمات.

يشار إلى أن محافظة العلا تعد موطناً لحضارات وتاريخ إنساني وطبيعي يعود لأكثر من 200 ألف عام، إضافة لما تمثله من إرث حضاري ذي جاذبية تاريخية ومكانية وما تمتلكه من بيئة طبيعية ثقافية فريدة، ما يجعل منها وجهة فريدة لكل المنتجين وصناع الأفلام.