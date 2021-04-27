شكرا لمتابعة خبر عن الجمارك تعلن قائمة المضبوطات من لبنان خلال 16 شهرًا فقط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الجمارك السعودية عن قائمة المضبوطات من دولة لبنان منذ بداية عام 2020 وحتى أبريل 2021.

وشملت قائمة المضبوطات 5.383.400 حبة مخدرة داخل الرمان، و20.190.500 حبة مخدرة داخل شحنة عنب، و 4.335.000 بالتفاح.

وكانت المملكة أعلنت منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية، أو العبور من خلال أراضيها، بعدما تمكنت الجمارك السعودية من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون، مخفية داخل شحنة فاكهة رمان قادمة من لبنان.

وفيما يلي قائمة المضبوطات عبر ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبد العزيز: