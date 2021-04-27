اخبار السعوديه

الجمارك تعلن قائمة المضبوطات من لبنان خلال 16 شهرًا فقط

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الجمارك عن قائمة المضبوطات من دولة لبنان منذ بداية عام 2020 وحتى أبريل 2021.

وشملت قائمة المضبوطات 5.383.400 حبة مخدرة داخل الرمان، و20.190.500 حبة مخدرة داخل شحنة عنب، و 4.335.000 بالتفاح.

وكانت المملكة أعلنت منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية، أو العبور من خلال أراضيها، بعدما تمكنت الجمارك السعودية من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون، مخفية داخل شحنة فاكهة رمان قادمة من لبنان.

وفيما يلي قائمة المضبوطات عبر ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبد العزيز:

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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