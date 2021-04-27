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بالفيديو .. صدمة طبيب تدفع مواطنا للتخلي عن 40 سيجارة اعتاد شربها يوميًا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استعرضت وزارة الصحة قصة جديدة من قصص نجاح مواطنين تمكنوا من الإقلاع عن التدخين الذي أثر بالسلب على صحتهم.

وذكر المواطن "خطاف الخطاف" أن نقطة التحول في حياته كانت عندما أصيب بإنفلونزا موسمية تحولت إلى التهاب في الشعب الهوائية.

وأضاف أن الطبيب شعر البصدمة عندما علم منه أنه يشرب 40 سيجارة يوميًا، لافتا إلى أن الصدمة التى ارتسمت على وجه الطبيب حينها ونصائحه دفعته إلى البدء في الإقلاع عن التدخين.

ولفت إلى أنه حاول أكثر من مرة أن يتوقف عن التدخين لكنها فشل، فقرر أن يحدد الأسباب التي تدفعه للتدخين ليبتعد عنها وبالفعل نجح في ذلك.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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