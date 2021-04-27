شكرا لمتابعة خبر عن أمطار متفاوتة على 7 مناطق بدءً من مساء يوم غد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة على عدة مناطق في المملكة بدء من مساء يوم غد.

وأوضح أنه خلال الـ 24 ساعة القادمة من مساء الثلاثاء ستهطل أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء محدودة ومتفرقة من منطقة الرياض والمدينة ومكة المكرمة.

كما يشمل ذلك مناطق أخرى وهي نجران والباحة وعسير وجازان وشمال الشرقية والكويت وبين الإمارات وعمان، فضلا عن هطول أمطار غزيرة مع سيول على صدور المرتفعات بين الطائف وجازان.