شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. تهاون الباعة والمتسوقين بالاجراءات الاحترازية في سوق الخضاء بالدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

شهد سوق الخضاء بالدمام عدم التزام الباعة والمتسوقين بالإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من فيروس كورونا المستجد

وتضمنت مخالفات الإجراءات الاحترازية، عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي؛ بسبب الزحام، فضلا عن تدني مستوى النظافة، ولبس الكمامة بطريقة غير صحيحة ولمس البسطات وعدم وجود الجهات النظامية للتأكد من تطبيق توكلنا أو درجة الحرارة.

كم شملت المخالفات الاستمرار تداول العملة الورقية بالسوق، ووجود بعض الأطفال، فضلًا عن تهاون الباعة والمتسوقين بالتدابير الوقائية المطلوبة للوقاية من الفيروس.