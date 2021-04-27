شكرا لمتابعة خبر عن سفير المملكة بلبنان: أمن المملكة خط أحمر لا نقبل المساس به والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد سفير المملكة لدى لبنان، وليد بخاري، مجددا على أهمية أمن المملكة، وعدم القبول بالمساس به.

وقال بخاري عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر" إنَّ أمن المملكة في ظل قيادتنا الحكيمة خط أحمر، لا يُقبل المساس به".

وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، النقيب محمد النجيدي أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 2.466.563 قرص إمفيتامين المخدر؛ حيث تمَّت متابعتها وضبطها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، والأقراص المخدرة كانت مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان قادمة من لبنان.