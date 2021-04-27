شاهد.. كيف سيكون صوت هنيدي في نسخة “ببجي موبايل” القادمة

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كشف الفنان المصري محمد هنيدي، عن مقاطع صوتية له في نسخة لعبة الفيديو الشهيرة “ببجي موبايل”، وذلك قبل طرحها رسميًا في عيد الفطر المقبل.
ونشر مقطع فيديو مرفقًا بتعليقات صوتية طريفة له على أحداث اللعبة، تميزت باللهجة المصرية العامية، مثل “معايا دم ياللي معندكش دم”، ومقولة أخرى تقول “فريق واحد هيكسب وأكيد مش إحنا”.
ولاقى الفيديو رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وحاز على إعجاب آلاف المغردين من جمهوره.
Source akhbaar24
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