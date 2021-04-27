وفاة الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية في السويس عن عمر يناهز 92 عاما

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توفى اليوم الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس عن عمر يناهز92 عام

وكان الشيخ حافظ سلامة قد تم نقله من السويس لمستشفى الدمرداش في القاهرة بسبب تدهور حالته الصحية، قبل أن يتوفى مساء اليوم .

وأعلنت أسرة الشيخ حافظ أنه سيتم تشيع الجنازة غدا من المسجد الكبير بمدينة السلام بالسويس، وسيتم دفنه بمقابر السويس الجديدة