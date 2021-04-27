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تداول المغردون بالسعودية فيديو لــ ضحكة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الاثنين أثناء ترؤسه لإجتماع مجلس إدارة ( دارة الملك عبدالعزيز) حيث أصبح الفيديو المتداول حديث السعودية .





كانت هذه تفاصيل خبر ‏فيديو .. ضحكة خادم الحرمين خلال ترؤسه اجتماع “دارة الملك عبدالعزيز” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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