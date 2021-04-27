منصور بن مشعل يكشف سبب ابتعاده عن الأهلي.. والمرشح الوحيد للرئاسة (فيديو)

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كشف العضو الذهبي بنادي الأهلي، الأمير منصور بن مشعل، عن سبب وراء ابتعاده عن النادي، في الفترة الأخيرة، وعن السبب الذي يمنع فهر الطيب من الترشح للرئاسة.

‏وقال “منصور بن مشعل” في تصريحات لبرنامج “مساء الرياض” عبر قناة “دبي الرياضية”، إنه ابتعد عن الأهلي سابقاً بسبب التخبطات الإدارية في الفريق حينها.

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وأوضح بن مشعل، أن رجل الأعمال عبدالله السيد، الذي كان مرشحا لرئاسة الأهلي، قد تقدم باعتذاره عن الترشح للنادي لأسباب شخصية، وأن هناك مرشحا وحيدا هو زياد اليوسف.