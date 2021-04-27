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منصور بن مشعل يكشف سبب ابتعاده عن الأهلي.. والمرشح الوحيد للرئاسة (فيديو)

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كشف العضو الذهبي بنادي الأهلي، الأمير منصور بن مشعل، عن سبب وراء ابتعاده عن النادي، في الفترة الأخيرة، وعن السبب الذي يمنع فهر الطيب من الترشح للرئاسة.

‏وقال “منصور بن مشعل” في تصريحات لبرنامج “مساء الرياض” عبر قناة “دبي ”، إنه ابتعد عن الأهلي سابقاً بسبب التخبطات الإدارية في الفريق حينها.

وأوضح بن مشعل، أن رجل الأعمال عبدالله السيد، الذي كان مرشحا لرئاسة الأهلي، قد تقدم باعتذاره عن الترشح للنادي لأسباب شخصية، وأن هناك مرشحا وحيدا هو زياد اليوسف.

Source akhbaar24


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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