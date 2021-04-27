وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الألماني

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية هايكو ماس.
وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، كما تم بحث آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
Source akhbaar24.argaam.com
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