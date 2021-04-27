أخبار السعودية اليوم.. «التعليم» تعتمد حوافز لمنسقي الأمن والسلامة.. وخادم الحرمين يدعو أمير قطر لزيارة السعودية

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الاثنين، حيث وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 958 حالة مؤكدة وتعافي 1047 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9657 حالة منها 1290حالة حرجة، وبلع إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 413174 حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي 396604 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 13 حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 6913 حالة، وإلى التفاصيل:

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس العراق في ضحايا مستشفى ابن الخطيب

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، للرئيس العراقي برهم صالح، في ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب، وقال الملك المفدى: علمنا ببالغ الألم بنبأ حادث وقوع حريق في مستشفى ابن الخطيب في جمهورية العراق، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية العراق الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية العراق من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب

كما بعث سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس برهم صالح، رئيس جمهورية العراق، في ضحايا الحريق الذي وقع بمستشفى ابن الخطيب في جمهورية العراق.

خادم الحرمين الشريفين يوجه الدعوة لأمير قطر لزيارة السعودية

وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، الدعوة لأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، لزيارة المملكة العربية السعودية، وسلم وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، أمير قطر دعوة من خادم الحرمين، لزيارة المملكة، خلال الزيارة التي يقوم بها الوزير للدوحة، حاليًّا.

مصادر «عاجل»: وزارة التعليم تعتمد حوافز لمنسقي الأمن والسلامة

أكدت مصادر «عاجل»، أن وزارة التعليم اعتمدت منح منسقي ومنسقات الأمن والسلامة في المدارس الحكومية حوافز معلمي الصفوف الأولية، ووفق التعميم الصادر من وزارة التعليم لقائدي وقائدات المدارس، يشمل الاعتماد: منسقو ومنسقات الأمن والسلامة في المرحلة الابتدائية، وتكون بداية إجازة نهاية دوام الأحد ١٤٤٢/٩/١٣، وبخصوص منسقي الأمن والسلامة في المرحلة المتوسطة والثانوية وتكون بداية الإجازة بنهاية دوام 17/9/1442.

بعد زيادة الإصابات النشطة والحرجة.. وزارة الصحة: احصلوا على اللقاحات

أكدت وزارة الصحة رصد زيادة في أعداد الحالات النشطة والحرجة، في المملكة، وجددت الوزارة دعوتها للجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح كورونا، عبر مراكز اللقاح المنتشرة في كافة مناطق المملكة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، كما نصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

«المركزي السعودي» يطرح فئة الـ200 ريال.. تتميز بعلامات أمنية عالية الجودة

أعلن البنك المركزي السعودي عزمه طرح فئة المائتي ريال من العملة الورقية السعودية؛ بمناسبة مرور خمسة أعوام على إطلاق "رؤية المملكة 2030"، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله، وذلك استنادًا إلى المادة (الرابعة) من نظام النقد السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 6 بتاريخ 1379/07/01هـ، وأوضح البنك المركزي أن فئة المائتي ريال سوف يتم طرحها وتداولها اعتبارًا من يوم الأحد 1442/09/13هـ الموافق 2021/04/25م، إضافةً إلى الأوراق النقدية المتداولة حاليًا بجميع فئاتها بصفتها عملة رسمية قانونية.

المركزي السعودي يوضح طريقة التعرف على عملة الـ200 ريال السليمة

حدد البنك المركزي السعودي طريقة التعرف على عملة 200 ريال السليمة التي تم طرحها وتداولها بدءًا من اليوم الأحد الموافق 25 أبريل 2021م، وأوضح البنك المركزي السعودي أنه يجب التأكـد مـن وجـود العلامات الأمنية على الورقة التقدية ووضوح ألوانها وعدم تداخلها ثم قـم بإمالة الورقة النقدية في جميع الاتجاهات، وتحقق من وضوح كافة عناصر العلامات الأمنية وتبادلهما مع بعضهما البعض، ثم تأكـد من الملمس الخشـن للورقة النقدية، وتحسس الكتابة البارزة المنتشرة على وجه الورقة النقدية وظهرها، وفقًا للبنك المركزي السعودي.

قائدة مركبة تتعمد المخالفة على طريق رئيسي.. و«المرور»: آسيوية الجنسية

ضبط المرور السعودي قائدة مركبة آسيوية الجنسية تتعمد القيادة بطريقة مخالفة على إحدى الطرق واتخذ بشأنها الإجراءات النظامية، وتفاعل «المرور» مع بلاغ بشأن الواقعة، مؤكدًا ضبط قائدة المركبة وأن جنسيتها آسيوية، وتم إحالتها للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بنظام المرور، وتنص المادة الـ «73» من نظام المرور على، تحرير مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد، يحدد المخالفة، والمدة المقررة لدفع قيمتها، وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ تحرير المخالفة بموجب إيصال رسمي.

تحديد هوية طفلين وقائد مركبة استولوا على محتويات صندوق ملبوسات بالرياض

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله استيلاء طفلين وقائد مركبة على محتويات أحد الصناديق المخصصة لجمع الملبوسات، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتهم، مقيم من الجنسية الباكستانية، مخالف لنظام الإقامة، في العقد الرابع من العمر، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بما نسب إليه، مستغلًا طفليه في تنفيذ ذلك، وقد أُوقف واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.

غلق 39 مسجدًا بـ8 مناطق.. وزارة «الشؤون الإسلامية»: بسبب كورونا

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الإثنين، 39 مسجدُا مؤقتًا في 8 مناطق بعد ثبوت 39 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، وبذلك يصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 79 يومًا 862 مسجدًا تم فتح 801 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله

6 مناطق تتأثر بأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات برد الثلاثاء

توقّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الثلاثاء، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات برد على مرتفعات «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة»، وأضاف المركز، أن تأثير الأمطار، يمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة ومنطقة نجران مع فرصة مهيأة لتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق «حائل، القصيم، الرياض، الشرقية».

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