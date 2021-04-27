وجرى خلال الاجتماع، استعراض منجزات «رؤية 2030» في رفع جودة الحياة مما انعكس إيجابًا على تقدم المملكة في مؤشرات الأمن على المستوى الدولي، وكذلك الجهود التي بذلتها وتبذلها وزارة الداخلية وإمارات المناطق في مواجهة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى أبرز ما توصلت إليه اجتماعات التنسيق بين وزارة الداخلية وإمارات المناطق خلال الفترة الماضية.
وفي نهاية الاجتماع، توصل أصحاب السمو الأمراء لعدد من التوصيات تمهيداً لرفعها لخادم الحرمين.
كانت هذه تفاصيل خبر أمراء المناطق يعقدون اجتماعهم السنوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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