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أمراء المناطق يعقدون اجتماعهم السنوي

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عقد أمراء المناطق، أمس، اجتماعهم السنوي الثامن والعشرين، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وفي بداية الاجتماع، رفع وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وأمراء المناطق الشكر لمقام خادم الحرمين وولي العهد، على ما تلقاه وزارة الداخلية وإمارات المناطق ومختلف الجهات الحكومية من دعم مستمر ورعاية كريمة، أسهمت في تحقيق مبادراتها ضمن مستهدفات «رؤية 2030» خلال السنوات الخمس الماضية، وتنفيذ مهامها في مواجهة جائحة (كوفيد ــ 19).

وجرى خلال الاجتماع، استعراض منجزات «رؤية 2030» في رفع جودة الحياة مما انعكس إيجابًا على تقدم المملكة في مؤشرات الأمن على المستوى الدولي، وكذلك الجهود التي بذلتها وتبذلها وزارة الداخلية وإمارات المناطق في مواجهة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى أبرز ما توصلت إليه اجتماعات التنسيق بين وزارة الداخلية وإمارات المناطق خلال الفترة الماضية.

وفي نهاية الاجتماع، توصل أصحاب السمو الأمراء لعدد من التوصيات تمهيداً لرفعها لخادم الحرمين.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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