أمراء المناطق يعقدون اجتماعهم السنوي

عقد أمراء المناطق، أمس، اجتماعهم السنوي الثامن والعشرين، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وفي بداية الاجتماع، رفع وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وأمراء المناطق الشكر لمقام خادم الحرمين وولي العهد، على ما تلقاه وزارة الداخلية وإمارات المناطق ومختلف الجهات الحكومية من دعم مستمر ورعاية كريمة، أسهمت في تحقيق مبادراتها ضمن مستهدفات «رؤية 2030» خلال السنوات الخمس الماضية، وتنفيذ مهامها في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ 19).

وجرى خلال الاجتماع، استعراض منجزات «رؤية 2030» في رفع جودة الحياة مما انعكس إيجابًا على تقدم المملكة في مؤشرات الأمن على المستوى الدولي، وكذلك الجهود التي بذلتها وتبذلها وزارة الداخلية وإمارات المناطق في مواجهة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى أبرز ما توصلت إليه اجتماعات التنسيق بين وزارة الداخلية وإمارات المناطق خلال الفترة الماضية.

وفي نهاية الاجتماع، توصل أصحاب السمو الأمراء لعدد من التوصيات تمهيداً لرفعها لخادم الحرمين.